Süper Lig 'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe 'de Berke Özer şoku yaşanıyor. Antalya Stadı'nda oynanan maçın 81. dakikasında Akdeniz ekibinin bulduğu beraberlik golünde sakatlanan Berke, oyuna devam edemedi.

Gustavo ile çarpışması sonrası acılar içerisinde yerde kalan yerde ve oyundan sedyeyle alınan 21 yaşındaki kalecinin yerine 84. dakikada Ertuğrul Çetin girdi. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe kalesini devralan Berke Özer'in sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

18 yaşındaki Ertuğrul, kariyerinin ilk profesyonel maçına Antalyaspor karşısında çıktı.







