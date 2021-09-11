Fenerbahçe antrenmanlarında Berisha fırtınası esiyor. Milliyet'in haberine göre; Kosova asıllı Alman golcünün son derece hazır bir görüntü vermesinin dışında yeteneklerini de ortaa koyması teknik ekibin yüreğine su serpti.

Pereira, Berisha ile bir görüşme yaparken Alman futbolcunun "Zaten hazır geldim. Görev vermeniz durumunda oynamaya hazırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Vitor Pereira'nın ilk başlarda Berisha'yı Sivas maçında 2. yarıda oynatmayı düşündüğü ancak oyuncunun formundan dolayı ilk 11'de tercih etme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.



