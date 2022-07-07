Sezon hazırlıklarına 15 Haziran’da başlayan Fenerbahçe ’nin İstanbul’da yaptığı antrenmanlarda ve oynanan özel maçlarda fit görünümü, yüksek fizik gücü ile istekli mücadelesiyle dikkat çeken Mergim Berisha’nın, Avusturya kampında yapılan iki karşılaşmada da hiç forma şansı bulamaması merak konusu oldu.

İSTANBUL’DAKİ İLK 2 MAÇTA 11’DEYDİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan Shkupi ve Tirana maçlarında ilk 11’de sahaya sürdüğü Mergim Berisha’ya, Al Shamal karşısında ikinci yarıda şans verirken, Avusturya’nın Graz şehrinde Partizan ve Mol Fehervar takımları ile yapılan karşılaşmalarda 1 dakika bile oynatmadı.









TAKIMDAN AYRILMASI MI SÖZ KONUSU?

Herhangi bir sakatlığı ya da hastalığı bulunmayan Berisha’nın son iki maçı da kenardan izlemesi akıllara, “Jesus onu gözden çıkardığı için mi oynatmıyor yoksa transferi mi söz konusu?” sorusunu getirdi. Bu soru büyük olasılıkla 10 Temmuz’da Sakarya’da Hull City ile oynanacak karşılaşmada cevabını bulacak.

KASLI VÜCUDUYLA HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Berisha, Hull City karşısında da forma şansı bulamazsa, teknik direktör Jorge Jesus’un kendisini gözden çıkardığı sonucu ortaya çıkacak. Geçtiğimiz aylarda nişanlısıyla sorun yaşayan Alman futbolcu daha sonra bu sıkıntılı günleri aşmış ve kaslı vücudunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

33 MAÇTA OYNADI, 7 GOL, 3 ASİST ÜRETTİ

Fenerbahçe’nin geçen yıl 5 milyon Euro’ya Red Bull Salzburg takımından aldığı Berisha, sarı lacivertli formayla 33 maça çıkarken 7 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşında ve 1.88 metre boyundaki forvet oyuncusu, sarı lacivertli takımda iyi bir sezon geçirmemiş olmasına karşın piyasa değeri hâlâ 6 milyon Euro civarında.

Hürriyet





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