Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere geçtiğimiz sezon transfer olan ve forma şansı bulamayan Murat Sağlam, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Murat Sağlam sadece 4 maçta forma giyebilmişti.