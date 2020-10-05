Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Murat Sağlam Çaykur Rizespor'da

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere geçtiğimiz sezon transfer olan ve forma şansı bulamayan Murat Sağlam, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Murat Sağlam Çaykur Rizespor'da

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere geçtiğimiz sezon transfer olan ve forma şansı bulamayan Murat Sağlam, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Murat Sağlam sadece 4 maçta forma giyebilmişti.

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