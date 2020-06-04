Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Kostas Sloukas'da son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, koç Zeljko Obradovic‘in takımdan ayrılması durumunda Türkiye’deki geleceğinin değişebileceğini ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrılmak istediği söylenen Kostas Sloukas için Olympiacos, Real Madrid ve CSKA Moskova'nın devrede olduğu iddia edilmişti. Sportando'dan Emiliano Carchia, yıldız oyuncunun Sarı Lacivertli ekipten ayrılacağını ve eski kulübü Olympiacos ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Sloukas’ın Olympiacos yöneticileri ile bugün masaya oturduğu ve kontrat detaylarıyla ile ilgili anlaşma sağlandığı da eklendi.

Bu sezon Fenerbahçe Beko forması ile EuroLeague’de 25 maça çıkan Sloukas, bu maçlarda 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.



