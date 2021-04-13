Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve Sarı Lacivertliler ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki orta sahanın Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacağını duyurdu. Ömer'in Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden birisi olduğunun altını çizen Bielefeld, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk'un Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ifade etti.

Devler peşindeydi

Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Genç orta sahanın ismi Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımla anılmıştı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve henüz 16 yaşında pazubandı koluna takan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

Fenerbahçe'nin en genç kaptanı

Bilindiği üzere Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye aktif futbolcu olarak veda ederken saha kenarına geldiği anda kaptanlık pazubandını çıkararak genç oyuncunun koluna takmıştı. Emre bu hareketiyle Ömer Faruk'un uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edeceği mesajını vermişti.

Teklifi geri çevirdi

Ligde en son Alanyaspor maçında kadroya giren ama süre alamayan genç oyuncu, 9 eksik sebebiyle alt yapıdan 4 oyuncunun dahil olduğu Ankaragücü sınavında kulübeye bile giremedi. Ömer Faruk, yapılan son sözleşme uzatma teklifini de geri çevirinde yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar tek başına idman yapacak.