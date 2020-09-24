Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Barış Sungur kiralandı

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a 1 yıllığına kiralandı.

24 Eylül 2020, Perşembe 20:24 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Barış Sungur kiralandı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralandı. Daha önce Kırşehir Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı.

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.


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