Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda yara almadan yoluna devam etmek isteyen Sarı Lacivertliler'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Arar transfer döneminde Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Macar savunmacı Atilla Szalai'nin lisansı çıkartıldı.

23 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde bu akşamki Kayserispor maçında forma giyebilecek. Erol Bulut'un savunmadki eksiklerden dolayı da genç futbolcuya formayı vermesi bekleniyor.