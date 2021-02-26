Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da corona virüs şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'de dün yapılan testler sonucunda bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır"

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