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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Anadolu Efes maçı öncesi corona şoku!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde bu akşam Anadolu Efes'i konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe Beko'da bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

26 Şubat 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Anadolu Efes maçı öncesi corona şoku!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da corona virüs şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'de dün yapılan testler sonucunda bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır"

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