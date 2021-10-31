Son dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ne kadar oynayamayacağı belli oldu!
Fenerbahçe Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını açıkladı. Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacakları da belli oldu.
Fenerbahçe , Konyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncularının sağlık durumu hakkında bilgi verirken, kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması...
İ.H. Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan; Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.
Gustavo ve Valencia'nın durumu
Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.
Sahalardan ne kadar uzak kalacaklar?
Fenerbahçe'nin oyuncuların sakatlık durumlarına ilişkin açıklamaları sonrası sahadan uzak kalma süreleri de belli oldu. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay forma giyememesi bekleniyor. Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalacakları öğrenildi.
Yusuf Dursun