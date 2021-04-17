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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini ve genç kalecinin ameliyat edileceğini açıkladı. Genç kaleci Altay Bayındır sezonu kapattı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 17:00 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Genç kaleci Altay Bayındır sezonu kapattı.

Yapılan açıklamada "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir" denildi.


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