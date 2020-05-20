Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Hollandalı Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı. Ancak Başkan Ali Koç’un Kuyt planı başka. Akşam'ın haberine göre; Başkan Koç, başarılı isim ile kesinlikle çalışmak istiyor. Ali Koç, Hollandalı spor adamını yardımcı antrenör olarak kadroya katmayı planlıyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

YALÇIN KOŞUKAVAK İDDİASI

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın ismi ise yeni sezonda F.Bahçe altyapı direktörü olarak geçiyordu. Ancak yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Koşukavak ismi teknik direktör olarak da Sarı-Lacivertliler’in kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Emre Belözoğlu, 47 yaşındaki çalıştırıcıya çok güveniyor. Fenerbahçe’de Yalçın Koşuvak-Kuyt formülü de gündemde. Bu konudaki son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.

EMRE, SERKAN REÇBER’İ İSTİYOR

F.Bahçe’de Sportif Direktörlük koltuğuna ise yeni sezonda Emre Belözoğlu oturacak. Belözoğlu kendi ekibi konusunda da çalışmalara başladı. Başarılı isim ekibine Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber’i katmak istiyor. Emre, Reçber’in oyuncu havuzundan ve sportif direktörlük tecrübesinden faydalanmayı düşünüyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde görüşmelerin netleşmesi bekleniyor.