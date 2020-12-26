Süper Lig'de 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerde 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında verilen karar neticesinde 14 gün olan izolasyon süresi 10 güne düşürülmüştü. Bu doğrultuda sarı lacivertli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu, Fenerbahçe'nin 4 Ocak'ta oynanacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.