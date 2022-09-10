17 yabancı futbolcusundan 14'ünü TFF'ye verilecek listeye yazabilecek olan Fenerbahçe 'de hangi isimlerin dışarıda kalacağı merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli ekip yeni transfer Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF tescil listesine dahil edilmediğini ve Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Bruma sakatlandı

Yapılan duyuruya göre bu 3 futbolcunun Süper Lig maçlarında görev alamayacakları belirtilirken, Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edildiği ve Portekizli futbolcu için 3 haftalık bir tedavi süreci öngörüldüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

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