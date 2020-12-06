Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlere ve MHK'ya tepki gösterdi.

Son haftalarda Fenerbahçe aleyhine sürekli hatalar yaptığını kaydeden idareci, "Galipken bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasında başıboşluk var. İşin tadı kaçıyor! Böyle olmaz" ifadelerini kullandı. "

Fenerbahçe'nin artık harekete geçtiğini söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Dünyada bin tane problem var, ülkemizde problemler var, biz ekstra problem yaşamamak için diyaloğu seçtik hep. Fenerbahçe daha önce de defalarca test edildi ama galip geldi. Bir yoruluruz ama bırakmayız. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor. Denge şaştı artık, Türk futbolunda ciddi anlamda infial var." dedi.

Protokoldeki gerginliğin ne olduğu sorulunca da Selahattin Baki, "Protokolde olmaması lazım ama futbolun doğasında var. Paylaşımla alakası yok gerginliğin, saman alevi gibi bir parladı ve söndü." cevabını verdi.