SON DAKİKA | Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine 2 golcü alacak

Son dakika haberi... İtalyan basını, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Fenerbahçe ile Lazio’nun bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Sarı-lacivertliler, Vedat’ın yerini iki forvetle dolduracak.

13 Ağustos 2020, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine 2 golcü alacak

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin eli kulağında. İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.

Vedat cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, F.Bahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde PAOK'tan Akpom, AEK'dan Livaja, Al Duhail'den ayrılan Mandzukic, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Cisse gibi isimler var.

Kaynak: Sabah

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