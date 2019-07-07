Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i resmen transfer etti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı.

07 Temmuz 2019, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i resmen transfer etti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı Lacivertliler, Muriç ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.

 Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.

 Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.

Vedat Muriç, bu sezon forma giydiği 34 mücadelede 17 gol 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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