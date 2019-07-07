Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı Lacivertliler, Muriç ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.

Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.

Vedat Muriç, bu sezon forma giydiği 34 mücadelede 17 gol 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.