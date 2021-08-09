Afrika basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor.

Vitor Pereira Çin'de görev yaparken Bakambu'nun oynadığı BJ Guan ile rakip olmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a trasnfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.









Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı. Çin'de de 62 maça çıkan yıldız 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı. Bakambu, Avrupa Ligi'nde de 12 gol attı.

Sözleşmesi bitiyor

Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan yıldız oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.





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