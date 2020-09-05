Son dakika | Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriç transferi için anlaştı.
Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe ve Lazio uzun süren pazarlıklar sonucunda Vedat Muriç konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe geçen sezon 3.5 milyon euroya aldığı Muriç için Lazio'dan 17.5 milyon euro bonservis elde edecek, bonuslarla bu rakam daha da öteye gidebilir.
Günledir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Transferin pazartesi resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan'da Fenerbahçe'nin %5 pay alacağı bildirildi.
Vedat Muriqi'nin Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. (Beinsports)