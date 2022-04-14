Katar'ın Al Rayyan takımında oynayan James Rodrigues'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. İspanyol Tido Fichajes sitesinin haberine göre iki Türk takımının James Rodrigues'in menajeriyle birer görüşme gerçekleştirdikleri iddia edildi. Katar'da mutsuz olan Kolombiyalı oyuncunun Atletico Madrid'e transfer olup La Liga'ya geri dönmek istediği ancak bunun imkansız olduğu bildirildi.

FENER DE 1 AY ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

30 yaşındaki James Rodriguez'in 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Rayyan'a transfer olduğu ve Katar kulübünün James Rodriguez'e bonservis konusunda yardımcı olabileceği ifade edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaklaşık 1 aydır Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle temas halinde oldukları vurgulandı.

KONGRE TRANSFER İÇİN ENGEL Mİ?

Galatasaray'da yaşanan seçim sürecinin James Rodriguez görüşmelerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olurken başkan adaylarından Metin Öztürk'ün de Kolombiyalı oyuncunun transferine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak valiliğin açtığı dava sonrası seçimin iptal olup Burak Elmas'ın yola devam etme ihtimali de bulunuyor. (Takvim)