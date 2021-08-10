Stoper hattını Min-jae Kim ile güçlendiren, sol beke Sead Kolasinac’ı almaya hazırlanan Fenerbahçe asıl bombayı forvet transferinde patlatmak istiyor. Hedefteki isim, taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir yıldız: Moussa Dembele... Son yıllarda Muriç dışındaki golcülerinden verim alamayan Sarı Lacivertliler, Dembele’ye imza attırarak bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Lyon, 25 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun devre arasında Atletico Madrid’e kiralamıştı ancak İspanyol ekibi satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Maliyet düşecek

Başkan Ali Koç,takımda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. Dembele gibi bir yıldızı kadroya katmak hiç kolay değil. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferiçin önemli bir kozu var: Dimitris Pelkas... Lyon, uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde. Hatta 8 milyon Euro’luk teklif de yaptılar ama kabul edilmedi. Sarı-Lacivertliler, Dembele için Pelkas’ıtakasta kullanarak maliyeti düşürme formülünü masaya yatırdı.









Koç, bizzat görüşecek

25 yaşındaki golcünün piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro. Fenerbahçe, Pelkas’ın yanı sıra para teklifiyle Lyon’u ikna etmeye çalışacak. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Brezilyalı futbol adamı ile bizzat görüşerek Dembele-Pelkas takası için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Taraflar arasında sıkı bir pazarlık olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Lyon ile anlaşma sağlanırsa, Moussa Dembele ile de Ali Koç veVitor Pereira’nın görüşmesi bekleniyor.

Transferin kaynağı kripto para

Sarı Lacivertliler, transfer konusunda limit sıkıntısı yaşıyordu. Ancak Paribu ile yapılan anlaşma ile hayata geçen Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelir, bu konuda yönetimin elini fazlasıyla rahatlatacak. Moussa Dembele transferi için de bir anlamda kaynak yaratılmış olacak. Taraftarların Fenerbahçe Token’e kısa süre içerisinde gösterdiği büyük ilgi, buradan gelecek gelirin planlanandan da fazla olabileceğini gösterdi.

Zafer Büyükavcı







