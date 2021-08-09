Son dakika! Fenerbahçe transferde gaza bastı

Fenerbahçe , transferde son dönemdeki suskunluğunu peş peşe patlattığı bombalarla bozdu. Bursaspor ’dan Burak Kapacak’ı kadrosuna katan Kanarya, hemen ardından Pereira’nın çok istediği stoper Min-jae Kim’i de İstanbul’a getirdi. Yönetim, transfere hız kesmeden devam etmek için gece gündüz mesaiyi sürdürüyor. Fenerbahçe’de sırada sol bek ve golcü takviyesi var.

Savunmanın soluna Sead Kolasinac’ın alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya, Boşnak yıldızla senelik 1.8 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştı. Kolasinac ile Arsenal arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinde de son aşamaya girildiği öğrenildi. Fenerbahçe, İngiltere’den gelecek müjdeli haberin ardından hemen harekete geçip 29 yaşındaki oyuncuyu da İstanbul’a getirecek.









Forvette 3 aday

Taraftarın merakla ve sabırsızlıkla beklediği golcü transferi için de dört koldan çalışmalar devam ediyor. Flamengo forması giyen Rodrigo Muniz için pazarlıklar sürüyor. Lazio’dan ayrılma kararı alan Felipe Caicedo’nun, “Fenerbahçe’ye gelmeye hazırım” mesajının ardından bu oyuncunun şartları da araştırılmaya başlandı.

İtalya’da Spezia’da oynayan M’Bala Nzola da Sarı Lacivertliler’in bir başka golcü adayı konumunda. Yönetim, forvetin ardından bir de sağ bek alarak transferi bitirmeyi planlıyor. Bu bölge için de Aleix Vidal ve Cedric Soares için çalışmalar devam ediyor.







