2 Haziran Pazar son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer bütçesi arayan Fenerbahçe'de Eljif Elmas için müthiş bir teklif geldi. Fenerbahçe 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas için Atletico Madrid ile el sıkıştı. İspanyol devi, 19 yaşındaki futbolcu için tam 14 milyon Euro (91.5 milyon TL) ödeyecek.

ELJIF ELMAS 14 MİLYON EURO'YA A.MADRID'E GİDİYOR!

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan Eljif Elmas, Fenerbahçe’ye servet kazandıracak. Manchester City, Tottenham, Napoli ve son olarak İnter’in ciddi şekilde ilgilendiği 19 yaşındaki Makedon yıldız için İspanyollar elini çabuk tuttu. Atletico Madrid, teklifini son olarak 14 milyon Euro’ya yükseltirken, tarafların bu rakam üzerinde el sıkıştığı belirtildi. Bayramdan sonra yani Haziran ayının ikinci haftasında Atletico Madrid’in yöneticileri İstanbul’a gelecek. Başkan Ali Koç ile masaya oturacak İspanyollar, bir sürpriz yaşanmaması halinde transferi noktalayacaklar.

77 katını kazandıracak

180 bin Euro yetiştirme bedeliyle 2017’de kadroya katılan Eljif’ten, Fenerbahçe tam 77 katı (14 milyon Euro) gelir elde etmiş olacak. Bu da Türk Lirası olarak 91.5 milyona denk geliyor. Bu sezon Süper Lig’de 29 maça çıkıp 4 gollük katkı sağlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadroya katılacak yeni isimler için de yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek.

Eljif La Liga’yı istedi

Avrupa’da çok ciddi piyasası olan Eljif Elmas’ın İngiltere’den ziyade kariyerine İspanya’da devam etmek istemesi, bu transferde önemli rol oynadı. La Liga’nın kendi oyun tarzına daha uygun olduğunu düşünen Eljif, Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Makedon yıldız artık kulüplerin işi resmiyete dökmesini bekliyor.

EMRE'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, “Emre futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyor” sözleriyle alevlenen transferde sıcak gelişmeler var. Geleceği ve Fenerbahçe ile ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, “Bu yaşıma kadar aralıklarla çağrıldım Milli Takım’a. Hayatın gerçekleri var. Yaş ilerledikçe önünüzdeki zorluklar da çoğalıyor. Hayatımda vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Ondan kopmak mümkün değil. Milli Takım’dan sonra karar vereceğim, 1 sene daha oynama isteğim var, bakacağız. Olursa olacak, olmazsa futbolu bırakacağım” ifadelerini kullandı.

‘Eğer kenetlenirsek...’

A Milli Takım’ın durumuyla ilgili de konuşan Belözoğlu, “Seve seve herkes burada. 2015’ten beri ilk kez 3’te 3 yaptık. Grupta çok zor iki maçımız var (Fransa, İzlanda). Ancak kenetlendiğimiz zaman başarı geliyor. Kazanırsak hep beraber, kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz” dedi.

VEDAT MURIC TERCİHİNİ YAPTI!

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 2 milyon Euro önermiş, Galatasaray ise 3.5 milyon Euro'luk teklifle bu transferde öne geçmişti… Kosovalı forvetin de Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bu nedenle sarı-kırmızılı takıma daha yakın olduğu öğrenildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise iki ezeli rakibin Vedat Muriç'e olan ilgisini doğrularken rakam vermekten kaçındı. Kartal, oyuncuları için bir teklif de Fransa'nın Toulouse kulübünden aldıklarını söyledi. (Sabah)





FENERBAHÇE KIERAN GIBBS İLE TEMASTA!

Transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek olan Fenerbahçe, çalışmalara erkenden başladı. İç piyasada bazı isimler için görüşmeler yapan Sarı- Lacivertliler’in esas hedefi Avrupa... Transfer planlamasında İngiltere önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü sportif direktör Comolli, Ada’daki piyasaya fazlasıyla hakim. Fransız futbol adamının gündemindeki oyunculardan birinin Kieran Gibbs olduğu öğrenildi. Yıllarca Arsenal formasını terleten yıldız futbolcu, iki yıldır ise West Bromwich’te görev yapıyor.

Teklifin detayları...

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Gibbs’in mali şartları da yüksek gözükmüyor. Championship’ten Premier Lig’e dönmeyi başaramayan West Brom’un, 3.5 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin oyuncuya önereceği rakam ise 2 milyon Euro’yu geçmeyecek. Hem Gibbs ile hem de kulübüyle temasa geçen Sarı- Lacivertliler, 1 hafta 10 gün içinde resmi adımları atacak.

Sezonu müthiş geçirdi

West Bromwich, Championship’te normal sezonu 4. sırada tamamlarken, Play-Off’larda ise yarı finalde elendi. Takımı Premier Lig’e çıkamamasına rağmen Gibbs çok iyi bir yıl geçirdi. Championship’te tam 36 maçta görev yapan ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, özellikle güçlü fiziği ve dinamik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Gibbs transferinin gerçekleşmesi halinde savunmanın solunda Hasan Ali Kaldırım ile müthiş bir rekabet yaşanacak.

İSMAİL KÖYBAŞI KIYMETE BİNDİ!

Mukavelesi biten ve Fenerbahçe’nin gelecek planlarında düşünülmeyen İsmail Köybaşı, kıymete bindi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya Göztepe ve Kasımpaşa kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Köybaşı’nın önceliği, uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul’da kalmak. Ancak her şey, Fenerbahçe ile kuracağı son temasın ardından netlik kazanacak.

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'DEN CAĞRI BEKLİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel de, diğer futbolcular gibi beklemeye geçti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “1 yıl daha kalsın. Takıma ağabeylik yapsın” önerisinde bulunduğu tecrübeli eldiven de, hocası ile aynı görüşte.

Yakın çevresine konuşan Volkan “Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Ancak henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Kısaca ben Sarı-Lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle 1 yıl daha kalıp, başarıda pay sahibi olmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Kaptan, Madrid’te olan sportif direktör Comolli’den çağrı bekliyor.

BARIŞ ALICI'YA ERSUN YANAL KALKANI!

Sezon başında Başkan Ali Koç’un kadroyu gençleştirmek amacıyla Altınordu’dan kaleci Berke ile birlikte transfer ettiği, devre arasında ise Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdiği Barış Alıcı’ya yeni sezon öncesi teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının, bir araya geldiği Barış’a “Ben senin yeteneklerine inanıyorum. şampiyonluk kovalayacak takımda yerin olduğuna inanıyorum. Tatilini iyi değerlendir. Kafanı boşaltıp, kampa katıl. Her türlü eleştiriye kulaklarını tıka. Sen bize lazımsın” dediği bildirildi.