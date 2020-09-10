Fenerbahçe'de yeni transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tam 12 transfere imza atan sarı lacivertli ekipte gelenler kadar gidenlerde oldu.

Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.

İtalyan basını F.Bahçe’nin Genoa ile Zajc’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. F.Bahçe’nin opsiyon talebinde indirime gittiği vurgulandı.

Slovenyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asiste imza attı.