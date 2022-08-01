Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Yıldız isimlere hücum

Sarı-Lacivertliler'in yeni sezon kadrosundaki önemli isimlerine yabancı kulüplerden ilgi tüm hızıyla sürüyor. Kanarya'nın savunmasındaki kilit oyunculardan Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro gibi önemli bir rakama Napoli'ye transfer olması, ister istemez takımda güç kaybına neden olmuştu. Kim'den önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç, "Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilemeyecek olanlar var, sportif açıdan şampiyonluk hedefinde de kesinlikle bırakılmama durumu var" ifadelerini kullanmıştı.

Ciddi rakamlar konuşuluyor

Alınan bilgiye göre başta Attila Szalai olmak üzereMiha Zajc, Diego Rossi ve Dimitris Pelkas, en çok istenenler arasında yer alıyor. Son olarak Wolfsburg'un peşine düştüğü Szalai'yi, İspanya, İtalya ve İngiltere'den kulüpler takip ediyor. Macar stoper için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor. Diğer taraftan Miha Zajc için Torino'nun, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı biliniyor. Flamengo'nun peşine düştüğü Diego Rossi için 15 milyon Euro civarında rakamlar konuşuluyor. Bu üç ismin dışında Pelkas'a da Hull City ile birlikte ülkesi Yunanistan'dan teklifler var. Pelkas için düşünülen rakamın da 6 milyon Euro'ya yakın olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yusuf Dursun