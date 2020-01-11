11 Ocak Cumartesi son daikika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak tranfser gelişmeleri... Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.

RICARDO RODRIGUEZ'DE SICAK GELİŞME!

Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi. Transfer operasyonunun ilk meyvesini Gineli savunmacı Simon Falette'yle alan Sarı Kanaryalar'da sol bek belirsizliği taraftarı endişelendirdi. Sarı Kanaryalar uzun süredir temaslarını hızlandırdığı sol bek transferinde somut adımlar atarken yıldız futbolcuyu kadroya katmaya artık çok yakın.

Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

Rodriguez'in 'ayrılma olasılığı' nedeniyle Milan'ın Cagliari ile bugün oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı da ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez'e imza attırmak için oyuncu satışını beklediği ileri sürüldü.

YÖNETİMDEN HABER BEKLİYOR

Başkan Ali Koç'un 'Kadromuzdan bir isme iyi bir teklif var, değerlendiriyoruz' dediği futbolcu hakkında Jailson ya da Miha Zajc'dan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Zajc'ı Brescia istiyor... Jailson içinse Napoli ve Arap takımlarının devrede olduğu iddia edildi.

Pazarlıkları sürdüren yönetimin, satışın ardından Rodriguez'i İstanbul'a ge tireceği gelen haberler arasında. Her konuda anlaşılan 27 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'den haber bekliyor.

Milan'da bu sezon 5 maçta şans bulabilen Rodriguez, İsviçre Milli Takımı'ndaki yerini korumak için daha çok süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.

BRESCIA ZAJC İÇİN MASAYA OTURUYOR

Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibine yakın Bresciaoggi sitesi, mavi-beyazlı ekibin diğer transfer hedeflerinden umduğunu bulamadığını vurguladı.

Zajc isminin yeniden öne çıktığı belirtilirken, "Sloven futbolcu transfere onay verdi. F.Bahçe ile görüşmeler yakında başlayacak" denildi.

Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.



