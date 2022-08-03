Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Yeniden Moussa Dembele

Sarı lacivertliler'in forvet transferinde gündemine bir kez daha Moussa Dembele girdi. Fransız ekibi Lyon'da oynayan Dembele için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Lyon'un bu sezon başında Arsenal'den Alexandre Lacazetti'i alması, Dembele'nin direkt ilk 11'de forma giyme şansını bir hayli azaltmıştı. 26 yaşındaki golcünün menajeri ve kulübüyle görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Fenerbahçe 'nin 7-8 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirebileceği öne sürülüyor.

3 aday daha var

Dembele'nin yanı sıra Leipzig'le 2025 yılına kadar kontratı bulunan Sörloth için Almanlar, 9-10 milyon euroluk bir bonservis talep etti. Sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Alassane Plea'dan en az 8 milyon euro isteyen Mönchengladbach'dan indirim bekleniyor. Katar'ın Al-Arabi takımında oynayan eski Hataylı Boupendza konusunda da kiralık üzerinde temaslar sürüyor.

Yusuf Dursun