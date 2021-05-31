Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karagümrük'ten Lucas Biglia, Alanyaspor'dan Caulker ve Lazio'dan Vedat Muriqi imzaya en yakın isimler. Geçen sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, geçen sezon istediği performansı gösteremedi. Lazio, Kosovalı golcüyü İtalya'ya kiralamak istiyor.

VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE TRANSFERİNDEKİ DETAY...

Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içinde menajer değişikliğine giderek Mirsad Türkcan'la anlaşması, oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor.

27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğim takımda forma giymeme izin verin" dediği öğrenildi. (Sabah)