Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Uğur Çiftçi sürprizi...

FENERBAHÇE, Sivasspor deplasmanında sedye ile sahayı terk eden Novak'ın sakatlığının ardından sol bek konusunda arayışını hızlandırdı. Bu mevkiye Türk oyuncu isteyen Kanarya, Sivasspor'da yıllardır istikrarlı bir performans gösteren Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Sarılacivertlilerin tecrübeli oyuncu için için henüz kulübüyle temasa geçmediği ancak önümüzdeki günlerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın aranacağı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Uğur, F.Bahçe'de forma giymeye sıcak. (Sabah)



