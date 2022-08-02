Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun daha maça çıkamadan sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Fenerbahçe 'de forvet transferini yeniden gündeme getirdi. Yönetim, uzun süredir eksikliği hissedilen golcü konusunda bu kez çok daha kararlı bir şekilde hareket ediyor. An itibariyle listede toplamda 3 aday bulunuyor; RB Leipzig'den Alexander Sörloth, Al-Arabi'den Aaron Boupendza ve M'Gladbach'tan Alassane Plea. Adaylar arasında önceliğin Sörloth ve tekrar masaya oturulan Plea olduğu konuşuluyor.

Bir adım önde...

Sarı-Lacivertliler'de en az golcü transferi kadar bir an önce çözülmesi gereken konulardan biri de Altay Bayındır'ın arkasında güven verecek bir kalecinin bulunması... Kanarya, yedek file bekçisi olarak Türk oyunculara yönelmiş durumda. Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran, Rizespor 'dan Gökhan Akkan ile onun yedeği Tarık Çetin, transferi düşünülen kaleciler. Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve kulübü de bilen Ertuğrul, şu an için diğer adaylara göre bir adım önde gözüküyor.