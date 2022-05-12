Fenerbahçe , sezon bittikten sonra Berke Özer ile yolları ayıracak. Yönetim, Altay Bayındır ile rekabete girecek yerli bir kaleci için bir süredir çalışmaları sürdürüyor. Kasımpaşa forması giyen eski Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran ile ligden düşen Göztepe ’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Sarı-Lacivertliler’in listesindeydi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Gent’ten ayrılmaya hazırlanan Sinan Bolat ile temasa geçti. Zaman zaman Milli Takım ’a da çağırılan 33 yaşındaki kalecinin Kanarya’ya sıcak baktığı belirtildi.