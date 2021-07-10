Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sime Vrsaljko atağı...

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon bekte görev yapan isimlerden bir türlü beklenen verimi alamamıştı. İlerleyen yaşı ile Gökhan Gönül, hem sakatlıklarla boğuşmuş hem de görev aldığı zaman dilimleri içerisinde vasatın üstüne çıkamamıştı. Diğer yanda ise Antalyaspor'dan büyük umutlarla takıma katılan Nazım Sangare de bir türlü beklenen perfo rmansı sergileyemedi. Hâl böyle olunca yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Yö netimi, sağ bek pozisyonu için yıldız bir isim için çalışmalara başladı. İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko gündeme gelen ilk isim oldu. Başkent ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat savunmacının, takımdan gönderilecekler listesinde olduğu öğrenildi.

Kapsamlı araştırma yapılacak

Hatta Atletico'nun, Vrsaljko'yu bedelsiz olarak bile gönderebileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle birçok maçta takımını ya lnız bırakan 29 yaşındaki futbolcu, soru işareti yarattı. Fenerbahçe Yö netimi'nin de bu transferde aceleci olmayacağı ve oyuncunun son durumu hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak, son kararı vereceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Vrsaljko kimdir?