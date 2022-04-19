Altay Bayındır, Min-jae Kim, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Arda Güler... Fenerbahçe ’nin yıldızları, Avrupa’lı kulüpler tarafından yakın takibe alındı. Son olarak Torino, Szalai için harekete geçti. İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden biri olan savunma oyuncusu Bremer, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-Beyazlılar’ın, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için düşündüğü ilk isimlerden birinin Szalai olduğu öne sürüldü.

Macar oyuncu bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon Euro’dan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.