Son dakika | Fenerbahçe transfer haberi: Serge Aurier atağı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 2017'de PSG'den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Serge Aurier ile yollarını ayırdı. Transfer döneminin son gününde serbest bırakılan Aurier ile Fenerbahçe 'nin ilgilendiği belirtilmekte.





Voetbal Belgie'nin haberine göre Tottenham ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aurier için Fenerbahçe devreye girmiş durumda. Sarı-Lacivertliler'in boşta olan tecrübeli sağ bek ile transfer adına görüşmelere başladığı aktarılmakta.

2017'de 25 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'den Tottenham'a transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, İngiliz ekibinin forması altında toplam 110 maça çıkarken 8 gol, 17 asistlik de hücum katkısı sağladı. Aurier, Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile de 66 maça çıkarken 2 de gol atmayı başardı.