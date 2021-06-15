Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

22 yaşında ve 1.83 boyunda olan Diogo Dalot, sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak. Satın alma opsuyonunun anlaşmada olup olmayacağı ise henüz belirsiz.





Dalot, Portekiz Milli Takımı'nın alt kategorilerinde defalarca forma giymiş ve bir ara piyasa değeri 20 milyon Euro'yu da bulmuştu.

MİLAN'DA 34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Diogo Dalot, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta- Milan formasını giyme şansı buldu. Bu 34 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. Portekizli oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı. (Takvim)

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