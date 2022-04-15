Fenerbahçe 'den "Genç Pierre Webo'ya" yakın markaj. Sarı-Kanarya yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kadrosunu gençleştirmek ve potansiyelli isimleri de takıma kazandırarak transfer geliri elde etmek isteyen sarı-lacivertliler rotasını Afrika'ya çevirdi.

GENÇ PIERRE WEBO YOLDA

Asante Kotoko forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel görülen Franck Mbella Etouga ile ilgilenen takımlardan biri de Fenerbahçe.

Haberin devamında ayrıca, 20 yaşındaki futbolcunun Marsilya ve Saint-Etienne ile ismi verilmeyen birkaç Alman ekibinin radarında olduğu belirtildi.

Oyun tarzı ile Pierre Webo'yu anımsatan genç oyuncu golcülüğü ile ön planda.

16 GOLLÜK PERFORMANS

Asante Kotoko'nun Etouga'nın dikkat çektiğinin farkında olduğu ve yalnızca istedikleri rakamı ödemeye hazır olan kulüpler ile transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi. Gana temsilcisinin, takıma bonservissiz bir şekilde transfer ettiği genç futbolcunun değerinin ise 800 bin euro civarında olduğu belirtildi.

Ekim ayında Kamerun ekibi Fortuna Mfou'dan, Asante Kotoko'ya transfer olan Etouga, takımında 16 kez fileleri sarstı. (Akşam)