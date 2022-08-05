Spor Toto Süper Lig 'in başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe , stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda "Sarı-Kanarya", eski futbolcusu Tolgay Arslan'ın takım arkadaşı Rodrigo Becao'ya göz dikti.

SZALAI'NIN YERİNE BECAO

Yönetim, 26 yaşındaki stoperin fiyatını sordu. Udinese'de top koşturan ve 1,91'lik boyuyla dikkat çeken futbolcu için sarı-lacivertliler, Attila Szalai'nin durumuna göre hareket edecek. Fenerbahçe, Szalai takımdan ayrıldığı takdirde Rodrigo Becao için devreye girerek resmi teklifte bulunacak.

İtalya Serie A ekibiyle 101 maça çıkan Brezilyalı stoperin Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Becao, daha önce EC Bahia ve CSKA Moskova formalarını terletti. (Vole)