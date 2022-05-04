Fenerbahçe , yeni sezon öncesinde teknik direktör için bazı isimlerle görüşmelerini sürdürürken, bugüne kadar en güçlü aday olarak Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus geldi. Tecrübeli teknik adamla görüşmeler yapan sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç, bu bağlamda transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

BERKE YERİNE İRFAN CAN

Geçtiğimiz aylarda takımın genç isimleriyle yeni sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerde, kaleci Berke Özer Avrupa'ya gitme hedefi olduğu için yeni mukaveleye imza atmadı. Kanarya, 21 yaşındaki kalecinin yerini doldurmak için harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ın arkasında oturacak isim olarak bu sezon Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve bir alt lige düşen Göztepe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Daha önce Galatasaray 'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için harekete geçen Fenerbahçe, İzmir ekibinden genç kaleciyi istedi. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ı kulübün satmayı planladığı öğrenildi.

2025 yılına kadar Göztepe'de sözleşmesi bulunan İrfan Can, Adanaspor'dan 2020-2021 sezonunun başında Adanaspor'dan transfer edilmişti.

U16 Milli Takımı'ndan başlayarak U21 Takımı'na kadar milli formayı da terleten genç kalecinin sarı lacivertli formayı giymesinin yakın olduğu ifade ediliyor.

DHA