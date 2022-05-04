Fenerbahçe 'de Erol Bulut'un ısrarıyla PAOK'tan 2,2 milyon euroya transfer edilen Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe adına takımın en iyi ismi olan Dimitris Pelkas, bu sezon gözden düşmüştü.

FENERBAHÇE DIMITRIS PELKAS'I SATIYOR

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Oyuncuya Serie A'dan talipler olduğu belirtilirken bu takımların başında Bologna geliyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz sezon da Dimitris Pelkas'ı istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe bu sezon gözden düşen ve yaşadığı sakatlıklarla düzenli forma şansı bulamayan Dimitris Pelkas'ı bu kez elinden çıkarmak istiyor. Bologna'nın Yunan futbolcu için bir kez daha Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin Dimitris Pelkas için 4 milyon euro istediği öğrenildi. İtalyan ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

DIMITRIS PELKAS'IN ALTERNATİFİ BULUNDU

Öte yandan Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın alternatifini de Serie A'da buldu. Sarı-Lacivertlilerin, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Federico Bernardeschi için harekete geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe, Federico Bernardeschi'nin menajeriyle ilk görüşmesini yaparken oyuncunun şartlarını sordu.

BERNARDESCHI'NİN JUVENTUS KARNESİ

Juventus 2017-18 sezonu başında Fiorentina'dan transfer ettiği Federico Bernardeschi için tam 40 milyon euro bonservis ödemişti. Federico Bernardeschi, Juventus formasıyla çıktığı toplam 179 maçta 12 gol, 24 asistlik performans sergiledi. (Akşam)