Fenerbahçe 'de transfer harekatları durmak bilmiyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler golcü transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçeli yetkililerin Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Burkina Faso'lu santrfor Lassina Traore'nin menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kısa süre içinde kulübü Shakhtar Donetsk'in de kapısının çalınacağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kurmayların hem satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini masada tutacağı oyuncuyu en uygun koşullarda kadrosuna katmaya çalışacağı da gelen haberber arasında.

LASSİNA TRAORE TAM BİR GOL MAKİNESİ

Lassina Traore, 2021/2022 sezonunda Shakhtar Donets kulübü ile yaşanan savaş nedeniyle sadece 14 resmi maça çıktı. Ancak bu 14 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.