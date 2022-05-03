Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Vitor Pereira’yı teknik direktörlüğe getirmişti. Ardından Portekiz Ligi’nden birçok oyuncunun adı Fenerbahçe ile anıldı, sonunda Estoril’den Miguel Crespo transfer edildi. Kanarya’nın bu kez de Jorge Jesus için girişimlerde bulunması, yine Portekiz basınının gündemine gelmesine neden oldu. Yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bunlardan biri de Bragalı David Carmo. 22 yaşındaki stoper, altyapısından yetiştiği Kırmızı-Beyazlılar’da performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak ayak bileğinin kırılmasıyla bu sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak kaldı. Carmo, şubatta sahalara döndü ve yine takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Sol ayağını kullanan yıldız futbolcunun, Jorge Jesus’un takımın başına getirilmesi halinde Fenerbahçe tarafından transfer edilebileceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in ayrıca Portekiz Ligi’nden başka oyuncuları da takip ettiği kaydedildi.