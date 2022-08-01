Süper Lig 'in başlamasına çok kısa bir süre kala forvet transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe rotasını birkez daha Flamengo'ya çevirdi... Şu ana kadar Brezilya kulübünden Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi alan Sarı-Lacivertliler şimdi de gözünü Pedro dos Santos'a dikmiş durumda.

ÖNEMLI BIR YATIRIM YAPILDI

Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken, Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti. Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralanmıştı. 2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon Euro karşılığında alınmıştı. Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerine tam olarak karşılayamadı. Geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabilen Pedro, bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı. Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sunduğu ve kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

DEĞERI 10 MILYON EURO

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Pedro dos Santos 1.85 boyunda.

SERDAR GEMİLERİ YAKTI

FENERBAHÇE'DE sürpriz bir ayrılık kapıya dayandı. Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen ve attığı gollerle takımın en flaş isimlerinden biri olan Serdar Dursun gemileri yaktı. Teknik direktör Jorge Jesus'la yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcunun yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği öne sürülüyor. Serdar Dursun'un şartların bu şekilde devam etmesi durumunda takımda kalmak istemediği, Almanya'dan da bazı talipler olduğu belirtiliyor. (Takvim)