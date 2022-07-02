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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sarı lacivertliler Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 15:09 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Sarı lacivertliler Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadeler yer verdi:

Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.


https://www.instagram.com/p/CfgmD7poviP/


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