Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadeler yer verdi:

Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.







