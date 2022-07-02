Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadeler yer verdi:
Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1543205331379146753
https://www.instagram.com/p/CfgmD7poviP/