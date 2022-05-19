Sarı-Lacivertliler, bu sezonun başında Estoril’den Miguel Crespo’yu kadrosuna katmıştı. Crespo, Fenerbahçe ’de sergilediği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Yönetim, gözünü Estoril’in bir başka orta saha oyuncusuna dikti: Andre Filipe Russo Franco... 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Portekiz Ligi’nin en formda isimlerinden biri oldu. Franco, 32 lig maçında 10 kez fileleri sarsıp, 4 de asist yaptı. Portekiz basını, Fenerbahçe’nin bu kez de yıldız oyuncu için Estoril’in kapısını çaldığını yazdı. Forvet arkasında görev yapan Andre Franco, müthiş performansıyla birçok yıldızı geride bırakarak Record Gazetesi’nin yılın 11’inde kendisine yer buldu.

Çok yönlü bir oyuncu

24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon Euro. Ancak Franco’nun Estoril ile olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Portekiz ekibi, kontrat uzatma teklifi yapsa da henüz taraflar anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe, elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Estoril’den 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Crespo’yu, eski takım arkadaşını ikna etmesi için devreye soktu. Sporting altyapısından yetişen başarılı oyuncu, kariyerindeki en büyük patlamayı bu sezon yaptı. Sol ayaklı olan Franco, 37 resmi maçın 30’unda forvet arkasında, 3’ünde orta sahanın merkezinde, 3’ünde sağ kanatta, 1 maçta ise sol kanatta görev yaptı.



