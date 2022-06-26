Jorge Jesus’un öncelikli hedefi olan William Carvalho’nun transferi hâlâ sağlam bir zemine oturmuş değil... Çünkü hem Real Betis’in istediği rakam hem de Portekizli yıldızın maaş beklentisi, Fenerbahçe ’nin önerdiğinden yüksek. Ancak Sarı- Lacivertliler bu transferden kesinlikle vazgeçmiş değil. Jesus’un mutlaka takımda görmek istediği Carvalho için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak. La Liga ekibiyle 2023’e kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki ön liberonun tahmini değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu transferi bitirerek Jesus’e hediye vermek istiyor.