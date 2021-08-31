Son dakika | Fenerbahçe transfer haberi: Samatta, Antwerp yolunda!

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürerken önemli isimlerin de takımdan ayrılması gündemde. Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta'nın Antwerp'e transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Sacha Tavolieri ve Belçika basınında son saatlerde artan iddialara göre Antwerp ile Fenerbahçe, Samatta için anlaşma zemini oluşturmuş durumda. Anlaşma noktasına gelindiği belirtilirken transferin tamamlanması adına resmi işlemlerin kaldığı aktarılıyor.





Şu anda Belçika'da

Mbwana Samatta'nın transfer görüşmeleri sürecinde zaten Belçika'da olduğu da öğrenildi. Samatta, daha önce Belçika'da Genk forması da giymişti.

2016'da Mazembe'den Genk'e 800 bin Euro bonservisle transfer olarak Avrupa'ya gelen Tanzanyalı golcü, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro bonservis karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren ve beklenen performansı sergileyemeyen Samatta'nın sezon sonunda ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmişti.

Fenerbahçe, bu yaz kadrosunda düşünmediği Michael Frey'i de 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Antwerp'e satmıştı.

Zanka da gidiyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in Samatta ile birlikte Zanka için de teklifte bulunduğu belirtildi. Michael Frey'in ardından Samatta ve Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Royal Antwerp'in Samatta'ya 4 milyon Euro, Zanka'ya ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği aktarıldı.

Sarı-Lacivertliler ise bu iki oyuncuyu elden çıkarıp yerlerine transfer edilecek isimler için kontenjan açmayı ve gelir elde etmeyi planlıyor.