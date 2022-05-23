Nazım Sangare, Karagümrük maçında dizinden sakatlanmış ve ön çapraz bağlarında yaralanma olduğu açıklanmıştı. İsmail Kartal’ın, “6 ay sahalardan uzak kalacak” dediği Nazım’ın yaşadığı bu şanssızlık sonrası sağ bek transferi gündemin üst sıralarına çıktı. İlk hedef, Antalyaspor’un yıldızı Bünyamin Balcı. Genç oyuncu, Fenerbahçe ’ye gelmeyi çok istese de Akdeniz ekibini ikna etmek kolay değil. Sarı-Lacivertliler, kabul etmesi halinde Ozan Tufan’ı takasta kullanmayı planlıyor. Kapıyı 5 milyon Euro’dan açan Antalyaspor’la önümüzdeki günlerde resmi görüşme yapılması bekleniyor.