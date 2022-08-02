Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Rossi - Pedro takası gündemde

Dinamo Kiev maçlarında hücumda ortaya çıkan problemlerin ardından forvet transferi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler transferde rotasını birkez daha Brezilya'ya çevirmiş durumda.

İKİ KULÜP ARASINDA GİRİŞİMLER START ALDI

Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan yönetim, şimdi de Pedro dos Santos için girişimlere başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takıma kazandırdığı isimlerden biri olan Pedro için flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Fenerbahçe ve Brezilya kulübü arasında takas görüşmeleri başladı.

TRANSFER UZUN SÜREDİR KONUŞULUYORDU

Flamengo'nun Sarı-Lacivertli takımın yıldızlarından Diego Rossi'yi istediği bir süredir konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin Pedro için Brezilya kulübüne Uruguaylı yıldızı takas olarak teklif ettiği belirtiliyor. Flamengo'nun bu teklife sıcak baktığı ancak Rossi'nin yanı sıra bir miktar da para istediği gelen bilgiler arasında.

GEÇTİĞİMİZ YIL 14 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Brezilya kulübü, Rossi'yi geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan transfer ederken kasasından tam 14 milyon Euro çıkarmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sunduğu ifade ediliyor. (Takvim)



