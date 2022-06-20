Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Kim Min-jae için yeni bir talip çıktı. Fransız ekibi Rennes'in Kim Min-jae ile ilgilendiği belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre Nayef Aguerd'i West Ham'a yollayan Rennes, bir veye iki kaliteli stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'den Kim Min-jae oldu.





Rennes'i zorlayabilir

Rennes'de Florian Maurice ve Bruno Genesio'nun Kim Min-jae konusunda ortak karara vardıkları belirtiliyor. Fakat Fransız basınına göre Rennes'i transfer adına zorlu bir yarış bekliyor.

Benfica, Brighton ve Napoli gibi takımların istediği aktarılan Kim Min-jae için Fenerbahçe'nin 20 milyon euro üzerinde bir bonservis talep etmesine dikkat çekilmiş durumda.