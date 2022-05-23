Jorge Jesus’un yeni teknik adam olarak belirlenmesinin ardından Fenerbahçe ’nin transfer döneminde izleyeceği rota da büyük ölçüde netleşti. Yönetimin önceliği zaten bir forvet almaktı. Jesus’un da ilk talebi golcü takviyesi oldu. Portekiz’de yayın yapan Record Gazetesi’nin iddiasına göre tecrübeli teknik adam, Benfica’dan eski öğrencisi Haris Seferoviç’i Sarı- Lacivertliler’de görmek istiyor. Bu talep sonrası Fenerbahçe’nin ilk girişimi yaparak Portekiz ekibine oyuncunun durumunu ve bonservisini sorduğu belirtildi.

Rakam çok yüksek

Sarı-Lacivertliler, cevap olarak beklemediği kadar yüksek bir rakam duydu. Benfica’nın, 30 yaşındaki forvet için Fenerbahçe’den 10 milyon Euro (167.9 milyon TL) talep ettiği kaydedildi. Belotti, Gabigol, Pedro gibi isimleri de listesinde bulunduran yönetim, Seferoviç için bu kadar yüksek bir bedel ödemeye sıcak bakmıyor. Benfica ile pazarlık yapılarak bu rakamın aşağı çekilmesi için çalışılacak.

Dzyuba boşa çıktı

Artem Dzyuba, sözleşme yenilemediği Zenit’ten resmen ayrıldı ve boşa çıktı. Tecrübeli forvet, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası bunu eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu. Bu nedenle ülkesinde tepki çeken golcü oyuncu, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Rus basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Dzyuba’nın ilk tercihinin Fenerbahçe olacağı öne sürülmüştü. Sarı- Lacivertliler, henüz 33 yaşındaki golcü için girişimde bulunmadı. Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, Dzyuba’yı transfer etmeyi çok istiyor. Almanya’dan Leverkusen’in de Rus oyuncuya teklif yapabileceği öne sürüldü. Başarılı oyuncu 6.5 senede Zenit ile 249 maça çıktı, 108 gol atıp 70 asist yaptı.